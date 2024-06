Le gardien international monténégrin Matija Sarkic est décédé inopinément à l'âge de 26 ans. Son club, le Milwall FC qui évolue en Championship (D2 anglaise9, l'a annoncé samedi matin.

Matija Sarkic assiste au match de football de la Championship League anglaise entre Millwall et West Bromwich Albion à Londres. KEYSTONE

ATS

«Tout le monde au club envoie son amour et ses condoléances à la famille et aux amis de Matija en cette période extrêmement triste. Le club ne fera aucun autre commentaire pour le moment et demande que la vie privée de la famille de Matija soit respectée», a expliqué le club dans son communiqué.

Selon des médias monténégrins, Sarkic se serait senti mal dans son appartement à Budva, au Monténégro. Appelés par des amis, les secours arrivés pour tenter de le réanimer ont constaté son décès vers 6h30 samedi matin.

Né en Angleterre, Sarkic a passé une partie de sa jeunesse en Belgique et a notamment joué durant une dizaine d'années dans les équipes de jeunes d'Anderlecht. En août 2023, il s'est engagé avec Millwall, disputant 32 rencontres de Championship et une de FA Cup. Sarkic a joué 9 matches avec le Monténégro. Le dernier contre la Belgique le 5 juin.

ATS