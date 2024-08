Les Espagnols Alvaro Morata et Rodri ont écopé d'un match de suspension par l'UEFA. Ils ont été punis pour avoir chanté «Gibraltar est espagnol» à Madrid.

Alvaro Morata a écopé d'un match de suspension par l'UEFA. ats

Les faits se sont produits le 15 juillet sur la Plaza de Cibeles où étaient amassés les supporters de la «Roja». Morata et Rodri, qui ont entonné ce chant au micro, faisaient partie de l'équipe qui a battu l'Angleterre 2-1 en finale de l'Euro 2024 le 14 juillet à Berlin.

La commission de discipline de l'UEFA «suspend pour le prochain match» les deux joueurs pour «avoir violé les règles de base de la décence et pour avoir utilisé des événements sportifs pour des revendications de nature non-sportive» et avoir «porté atteinte à l'image du football et de l'UEFA». Gibraltar est un territoire situé à la pointe sud de l'Espagne et qui appartient au Royaume-Uni depuis le début du XVIIIe siècle.

Le gouvernement de Gibraltar a «salué» dans un communiqué la décision de l'UEFA mercredi, condamnant un «chant offensant et discriminatoire» et estimant que «le football devait être l'occasion de promouvoir la paix et non des messages politiques et discriminatoires».

