Xherdan Shaqiri titulaire et du temps de jeu pour Becir Omeragic, Vincent Sierro et Dereck Kutesa: Murat Yakin a ouvert son jeu à la veille d’affronter l’Irlande à Dublin.

Un large turnover pour Murat Yakin. KEYSTONE

Confronté très certainement aux forfaits de Manuel Akanji et de Ruben Vargas qui ne se sont pas entraînés lundi, le sélectionneur opérera un large turnover. «J'ai appelé pour la première fois Omeragic, Sierro et Kutesa. Je veux les voir à l'oeuvre mardi, explique le sélectionneur. Mais je dois encore réfléchir si l'un d'eux va commencer la rencontre.»

Murat Yakin reconduira par ailleurs un système avec trois défenseurs centraux comme vendredi à Copenhague. «Ce système nous convient le mieux, explique-t-il. C’est celui que nous avons privilégié la semaine dernière à La Manga avant ces deux rencontres de Copenhague et de Dublin.»

Le but mardi, bien sûr, sera de présenter un tout autre jeu offensif qu’au Danemark. «Je ne cache pas que nous avons une certaine marge de progression dans ce domaine, sourit le sélectionneur. Breel Embolo n’a pas encore été vraiment remplacé. Mais un Zeki Amdouni peut faire le job. Il faut toutefois plus d’efficience, plus de présence et plus de lucidité devant le but adverse.»

Yvon Mvogo: «Je n'abandonne jamais»

Appelé à remplacer Yann Sommer en première période samedi, Yvon Mvogo sera titularisé à Dublin. «Je dois être prêt à faire face à toutes les situations. Comme vendredi à Copenhague, souligne le Fribourgeois. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Je me concentre ainsi sur ce que je dois faire, dans mon club et en sélection.»

A la veille d’honorer sa 8e sélection, soit 3 de plus que... Gregor Kobel, le portier de Lorient a confié que la résilience était sans doute sa qualité première. «Je n’abandonne jamais, avoue-t-il. J’ai dû faire face à plusieurs reprises à des vents contraires. Je pense notamment à mon premier transfert à l’étranger, à Leipzig en 2017 où les choses ne s'étaient pas passées comme je l’espérais.»

ld, ats