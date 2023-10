Cauchemar éveillé pour le Brésil, Neymar en larmes

Soirée cauchemardesque pour le Brésil à Montevideo ! Neymar est sorti en pleurs sur une civière et la Seleçao s'est inclinée 2-0 face à l'Uruguay.

Une blessure jugée «sérieuse» pour Neymar. Keystone

L'avant-centre de Liverpool Darwin Nunez a été le grand artisan de la victoire uruguayenne, avec un but (41e) et une passe décisive pour Nicholas De la Cruz (77e). Les Uruguayens n'avaient plus battu les Brésiliens depuis... 22 ans. Les quintuples Champions du monde avaient, par ailleurs, enchaîné 37 matches dans les tours préliminaires de la Coupe du monde..

Juste après l'ouverture du score de Nunez, d'une tête plongeante rageuse, Neymar est mal retombé après un accrochage avec De la Cruz et s'est blessé au genou gauche. Il a dû sortir sur une civière, pleurant à chaudes larmes. Cette blessure est jugée «inquiétante» par le staff du Brésil.

Messi et l’Argentine enchaînent

Tous les feux sont, en revanche, au vert pour l'Argentine. Victorieux 2-0 du Pérou à Lima, les Champions du monde ont cueilli un quatrième succès en quatre rencontres. Ce succès porte la griffe de Lionel Messi. Le capitaine a signé un doublé pour rappeler qu'il demeure le candidat sans doute le plus crédible à la conquête du prochain Ballon d'Or.

ATS