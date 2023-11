«Nous sommes dévastés, c’est la partie la plus moche du football»

Gavi, le milieu de terrain de 19 ans du FC Barcelone, s’est sérieusement blessé à un genou dimanche avec l’équipe d’Espagne. «Le vestiaire ressemblait à une veillée funèbre», a reconnu le sélectionneur Luis de la Fuente, malgré la victoire contre la Géorgie.

Gavi a quitté le terrain en larmes dimanche soir. IMAGO

Si elle s'est assurée un statut de tête de série à l'Euro 2024 en s'imposant dimanche contre la Géorgie 3-1 à Valladolid, l’Espagne a par contre perdu Gavi, sorti sur blessure et au bord des larmes en se tenant le genou. Et tout le pays peut craindre une fin de saison prématurée pour la pépite du Barça, pièce maîtresse de la Roja.

Le sélectionneur Luis de la Fuente, très touché, n’a pas pu cacher sa tristesse en conférence de presse. «C'est un moment très difficile, très dur pour le joueur, pour le FC Barcelone, pour l'équipe nationale, pour moi... Ce soir c'est comme si nous avions perdu, nous sommes dévastés. Cela fait partie du football, mais c'est la partie la plus moche. Je suis désolé pour lui», a expliqué le technicien de 62 ans.

«Le vestiaire ressemblait à une veillée funèbre»

Selon la presse espagnole, Gavi, qui a dû céder sa place dès la 26e minute, souffrirait d’une rupture d'un ligament croisé du genou droit. «Il a fait un mauvais appui et son genou s'est bloqué», a détaillé de la Fuente. «Gavi était brisé, bouleversé, il ne comprenait pas que de telles choses puissent lui arriver. Il était extrêmement triste. A la mi-temps, le vestiaire ressemblait à une veillée funèbre. (...) C'est le jour le plus dur, le plus amer depuis que je suis sélectionneur.»