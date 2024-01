Trois nouvelles personnalités du football rejoignent l'équipe de consultants chez blue Sport en Suisse romande : Fabio Celestini, Marco Schällibaum et Anthony Braizat seront désormais présents régulièrement sur les plateaux des émissions du «Home of Football». En outre, blue Sport renforce sa couverture de la dieci Challenge League.

Trois nouvelles personnalités du football rejoignent l'équipe de consultants chez blue Sport. Image : blue Sport

A l'occasion du re-start du football suisse et juste avant le début de la phase à élimination directe de l'UEFA Champions League à la mi-février, blue Sport annonce l'arrivée de trois personnalités au sein de l'équipe des consultants de Suisse romande, déjà bien étoffée avec notamment Guillaume Hoarau, Stéphane Henchoz et Bernard Challandes.

Fabio Celestini, actuel entraîneur du FC Bâle, analysera désormais les matches de l'UEFA Champions League pour blue Sport. Le Lausannois de 48 ans a disputé 35 matches avec l'équipe nationale et a joué durant sa carrière de footballeur pour de nombreux clubs, notamment au Lausanne-Sport, en France (Troyes, Marseille) et en Espagne (Levante, Getafe). En tant qu'entraîneur, il s'est fait un nom à Lugano, Lucerne et désormais à Bâle. En 2021, il a remporté la Coupe de Suisse avec le club de Suisse centrale.

Outre Fabio Celestini, Marco Schällibaum fait désormais partie du team de blue Sport. Le Zurichois de 61 ans a passé de longues années en Suisse romande, d'abord comme joueur, puis comme entraîneur depuis 1994. Au cours de sa carrière de footballeur professionnel, il a joué à GC, Bâle, Servette et Lucerne, et a également disputé 32 matches sous le maillot de l'équipe nationale suisse.

Le trio est complété par Anthony Braizat. Le Français a conduit le Stade Lausanne-Ouchy en Credit Suisse Super League en 2023, comme entraîneur. En tant que joueur, il a notamment porté les couleurs de Cannes, Toulouse et Servette. Comme Marco Schällibaum, Anthony Braizat sera notamment présent sur les plateaux de blue Sport pour la Credit Suisse Super League.

«Nous nous réjouissons de pouvoir compléter notre équipe de consultants, lors de ce mercato d’hiver, avec trois fortes personnalités du monde du football. Leur expertise apportera un plus certain à nos différents programmes», dit Alex Burkhalter, Directeur Rédaction Sports TV / Pay TV Romandie chez blue Sport.

Renforcement de la couverture de la dieci Challenge League

Dans la deuxième ligue suisse, un duel passionnant se dessine entre Sion et Thoune pour la montée en Credit Suisse Super League. C'est pourquoi blue Sport renforcera sa couverture médiatique dès le redémarrage de la dieci Challenge League le 26 janvier 2024 : deux matches par tour (au lieu d'un seul auparavant) seront désormais commentés en direct.

En Suisse romande, l’accent sera mis principalement sur les matches de Sion, Xamax et Stade Nyonnais. Pour rappel, blue Sport retransmet en direct tous les matches de la Credit Suisse Super League.

Pour plus d'informations sur la programmation de blue Sports et son portfolio, rendez-vous sur blueplus.ch/fr/sport.