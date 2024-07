Oscar Villegas a été nommé vendredi nouveau sélectionneur de l'équipe de Bolivie de football, après l'éviction du Brésilien Antonio Carlos Zago au lendemain de la Copa America qui s'est achevée dimanche dernier par la victoire de l'Argentine, a annoncé le président de la Fédération bolivienne de football.

Oscar Villegas posant avec le maillot de la Bolivie. KEYSTONE

AFP Melchior Cordonier

Zago avait été démis de ses fonctions jeudi après moins d'un an passé à la tête de la sélection et une Copa America catastrophique où les Boliviens ont terminé derniers du groupe C avec trois défaites en trois matches, dix buts encaissés et un seul marqué.

Son successeur, Villegas, est âgé de 54 ans et a été l'entraîneur des clubs boliviens de Bolivar et Always Ready.

Il étrennera ses nouvelles fonctions à l'occasion des deux prochains matches des qualifications zone Amsud pour le Mondial 2026, contre le Vénézuéla, récent quart de finaliste de la Copa America, le 5 septembre à La Paz, puis contre le Chili le 10 septembre à Santiago du Chili.

Après six journées, la Bolivie est neuvième et avant-dernière du groupe Amsud, dont les six premiers sont qualifiés pour la Coupe du monde, et le septième pour un barrage intercontinental.