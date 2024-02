Le président de la Confédération africaine (CAF), Patrice Motsepe, n'a pas donné de dates pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Elle est censée se tenir au Maroc en 2025.

La prochaine CAN n’a pas encore de dates officielles. IMAGO/ABACAPRESS

«Je ne vais pas faire d'annonce, nous le ferons en temps voulu. Mon message pour le peuple du Maroc et le peuple de l'Afrique est que la CAN de l'année prochaine sera un immense succès», a dit le dirigeant sud-africain devant la presse. Il s'est exprimé à deux jours de la finale de l'édition en cours, Côte d'Ivoire – Nigeria, dimanche à Abidjan.

La prochaine CAN devait initialement se jouer en janvier-février 2025 au Maroc, mais la Fédération royale marocaine (FRMF) a écrit que «la 35e édition de la CAN (...) sera(it) disputée au royaume durant l'été 2025», dans le communiqué annonçant le maintien en poste de son sélectionneur Walid Regragui. Or, au même moment, la Fédération internationale (FIFA) organise son premier grand Mondial des clubs à 32 équipes, du 15 juin au 13 juillet aux États-Unis.

ATS