Le sélectionneur de l'Allemagne Julian Nagelsmann, en poste depuis fin septembre 2023, a prolongé son contrat jusqu'au Mondial-2026 (11 juin-19 juillet) aux États-Unis, au Mexique et au Canada, a annoncé vendredi la Fédération allemande de football (DFB).

AFP Clara Francey

Le contrat initial de Julian Nagelsmann, âgé de 36 ans, à la tête de la sélection allemande allait jusqu'à l'Euro-2024 à domicile (14 juin-14 juillet).

Le Bayern, en recherche d'un successeur à Thomas Tuchel pour la saison prochaine, voit ainsi la liste des potentiels candidats réduite d'un nom. Selon la presse allemande, le club munichois avait fait d'un retour de Nagelsmann sa priorité, après que Xabi Alonso, autre cible du club, avait annoncé fin mars qu'il resterait à Leverkusen la saison prochaine.

«C'est la décision du coeur. C'est un immense honneur d'entraîner la Nationalmannschaft et de pouvoir travailler avec les meilleurs joueurs du pays. Ensemble, nous souhaitons avoir du succès pour l'Euro à domicile, on est chaud pour ça», a expliqué Nagelsmann, cité dans le communiqué de la DFB.

«Après cela, je me réjouis de relever, ensemble avec mon staff, le défi de la Coupe du monde», a ajouté Nagelsmann.

Julian Nagelsmann avait été écarté à la surprise générale le 24 mars 2023 par la direction du Bayern Munich, au moment d'aborder les semaines décisives d'avril et de mai, alors que son équipe était toujours en course dans trois compétitions.

Six mois plus tard, le technicien, encore sous contrat avec le Bayern, avait été appelé au chevet d'une sélection allemande engluée dans l'une des crises les plus profondes de son histoire, avec la mise à l'écart le 10 septembre 2023 du sélectionneur Hansi Flick, une première pour la Mannschaft, après une humiliation contre le Japon (4-1).

Les résultats de l'Allemagne ont commencé à s'améliorer lors de la fenêtre de mars, avec des choix forts imposés par Nagelsmann, grand artisan du retour sous le maillot de la Mannschaft de Toni Kroos.

Les victoires en France (2-0) et contre les Pays-Bas (2-1), ont redonné de l'espoir aux supporters allemands, à moins de trois mois du match d'ouverture de l'Euro-2024 à l'Allianz Arena de Munich contre l'Ecosse.

Et la DFB a prolongé la semaine passée le bail de Rudi Völler comme directeur sportif de la sélection jusqu'au Mondial-2026, prémices d'une prolongation de Nagelsmann.