Le Lausannois Cameron Puertas a manqué de peu le titre de champion de Belgique avec l'Union Saint-Gilloise.

Cameron Puertas en action KEYSTONE

ATS

La victoire 2-0 à domicile dimanche face à Genk n'a pas suffi à leur bonheur, le FC Bruges décrochant un point face au Cercle Bruges pour s'assurer son 19e titre national.

L'Union Saint-Gilloise, qui n'a plus été sacré champion de Belgique depuis 1935, a échoué au final à 1 point du FC Bruges. Cameron Puertas (25 ans) a brillé cette saison, réussissant 11 buts et 19 assists en championnat, et il se consolera avec le triomphe en Coupe nationale.

obe, ats