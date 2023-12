Pour la première fois depuis huit ans, deux clubs suisses, Young Boys et Servette, joueront la Coupe d'Europe à la fin de l'hiver. Une bonne nouvelle au terme d'une phase de groupes insipide.

Ulisses Garcia, Ebrima Colley et les Young Boys rencontreront en «seizièmes de finale» de l'Europa League l'un des huit deuxièmes de groupe de cette compétition. IMAGO

Les représentants de Super League n'ont pas réalisé d'exploits lors des phases de groupes qui se sont achevées cette semaine. Hormis peut-être la victoire de Lugano sur le terrain du Besiktas. Mais comme les Turcs n'ont pas gagné de match en dehors de la rencontre de jeudi à Zurich contre Lugano, il convient de relativiser ce succès.

Pour Lugano, il ne restera pas grand-chose de la Conference League. Les matchs «à domicile» à Zurich se sont déroulés devant un public clairsemé. Avec les quatre points gagnés, les Luganais ont été à peu près aussi performants que YB et Servette: proches de l'adversaire le plus faible du groupe, mais loin des deux adversaires les plus forts.

Pour YB, une victoire et un nul contre l'Etoile Rouge de Belgrade ont suffi pour atteindre l'Europa League, tandis que Servette a remporté quatre de ses cinq points contre le Sheriff Tiraspol. De quoi disputer la phase à élimination directe en Conference League. Les chiffres des classements finaux sont plutôt décevants: le trio suisse a disputé 18 matches, a récolté 13 points sur 54 possibles et a terminé la phase de groupes avec un ratio de buts de 17-40.

Ne pas perdre de rangs

Les résultats obtenus jusqu'ici n'ont pas permis de grimper au classement UEFA qui détermine le nombre de places attribuées à chaque pays en Coupe d'Europe. Parmi les 16 premiers, seule l'Autriche a obtenu moins de points que la Suisse, actuellement 12e. En termes de points, la Super League est actuellement bien plus éloignée d'une place directe pour le champion en Ligue des champions (10e place au classement UEFA) que de la perte d'une des cinq places en Coupe d'Europe (16e place).

Toujours est-il que la Suisse, avec ses deux représentants restants, possède de bonnes chances d'augmenter son capital de points en vue des saisons de Coupe d'Europe dès 2025. La prochaine saison, avec un nouveau format en phase de groupes, rien ne changera avec le champion et le deuxième en qualification pour la Ligue des champions qui comptera alors 36 équipes.

De belles perspectives en février

YB et Servette connaîtront leur adversaire lors du tirage au sort de lundi à Nyon. Les Bernois rencontreront en seizièmes de finale l'un des huit deuxièmes de groupe de l'Europa League, éventuellement le Rennes de leur ancien joueur Fabian Rieder, transféré cet été, l'AS Roma de José Mourinho ou le champion d'Azerbaïdjan, Qarabag Agdam. En seizièmes de finale de la Conference League, Servette pourrait tomber sur l'Eintracht Francfort.

Il est acquis que les deux clubs suisses commenceront à domicile le 15 février devant des tribunes bien remplies. La qualification pour les huitièmes de finale se jouera à l'extérieur une semaine plus tard.

ATS, par Julien Oberholzer