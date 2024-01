Le rapport de la FIFA sur le marché des transferts en 2023 donne le tournis. Un record absolu de 74'836 transferts internationaux a été conclu l'an dernier.

Chelsea est un club qui ne regarde pas à la dépense. KEYSTONE

23’689 (31,7%) impliquaient des footballeuses et footballeurs professionnels et 51'147 (68,3%) des joueuses et joueurs amateurs. Après des baisses en 2020 et 2021 liées à la pandémie de Covid, le montant dépensé par les clubs dans des transferts internationaux est reparti à la hausse en 2023.

Il a atteint 9,63 milliards de dollars. Si cette somme représente une nette augmentation par rapport à 2022 (48,1%), elle efface surtout le précédent record, enregistré en 2019, de plus de 2 milliards de dollars.

Clubs anglais les plus dépensiers

À eux seuls, les dix transferts les plus importants représentent 10% du total des indemnités de transfert versées en 2023. De même, sur les 3279 transferts assortis d’une indemnité, les cent premiers comptent pour plus de 45% du total investi. Une fois de plus, les clubs anglais ont été les plus dépensiers (2,96 milliards de dollars).

Les clubs allemands ont quant à eux reçu le total le plus élevé (1,2 milliard de dollars). Comme en 2022, les clubs portugais sont ceux qui ont accueilli le plus de joueurs issus de clubs d’autres associations membres (1017), tandis que les clubs brésiliens sont à l’origine du plus grand nombre de transferts sortants.

Chiffres un peu plus modestes en Suisse

Les chiffres pour la Suisse sont plus modestes, mais tout de même imposants. Pour un total de 190 transferts (arrivées), les clubs ont dépensé 53 millions de dollars. Ils ont, en revanche, encaissé 134,5 millions de francs pour un total de 189 transferts (départs). Soit près de 40 millions de plus par rapport à 2022.

ats