Le gardien remplaçant du Paris Saint-Germain Sergio Rico est sorti de l'hôpital Virgen del Rocío de Séville près de trois mois après son grave accident avec un cheval. Il a exprimé le souhait de retrouver les terrains.

KEYSTONE

L'Espagnol de 29 ans, visiblement amaigri et ému, a quitté l'hôpital peu après midi, et s'est exprimé auprès des journalistes qui l'attendaient. «Je me suis réveillé ici à l'hôpital et, grâce à Dieu, aujourd'hui je me sens très ému, très heureux», a déclaré Rico.

« Je me sens plutôt bien, a débuté le joueur, que l’on découvre sur les images diffusées par Revelo. Je dois rester calme pendant quelques mois encore et continuer à me rétablir à la maison. Tout est sous contrôle et nous devons suivre les instructions des médecins, ce qui est la chose la plus importante ».

« On dit que le cerveau est intelligent et qu’il efface ce type d’événement. C’était un rêve, je me suis réveillé ici à l’hôpital, Dieu merci, j’ai pu en sortir (...). Je suis très heureux »

Le gardien du PSG, qui a remercié sa famille pour son soutien, «espère être bientôt disponible et se rétablir jour après jour pour reprendre le football».

Il a également eu un mot pour le personnel soignant et le soutien mondial lors de cette période très difficile : « Je tiens à remercier tout le personnel médical et l’hôpital Virgen del Rocío, (…) nous nous sommes sentis comme chez nous », a-t-il indiqué. « Je veux aussi remercier pour le respect que vous m’avez témoigné, que vous avez témoigné à ma femme, à toute ma famille. Je veux dire merci au monde du football, à Paris mon club, à Séville, à mes coéquipiers, aux joueurs qui ont joué avec moi qui m’ont envoyé des messages de soutien, les personnes qui ont pris une minute de leur temps », a-t-il insisté.

Sergio Rico était admis à l'hôpital Virgen del Rocío de Séville depuis le 28 mai pour un traumatisme crânien à la suite d'un accident avec un cheval lors du pèlerinage du Rocío dans le sud de l'Espagne.

Après plusieurs jours dans le coma, le gardien de but a quitté l'unité de soins intensifs de l'établissement le 5 juillet.

