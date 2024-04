Les play-off de la Super League dames débutent samedi. Ils auront leur conclusion le samedi 26 mai à Thoune lors de la finale. Une fois encore, Servette Chênois et Zurich partiront avec les faveurs du pronostic.

Après la Coupe de Suisse, les Genevoises remporteront-elles le championnat ? KEYSTONE

Sans play-off, qui vivront leur troisième édition, Servette Chênois aurait gagné les deux derniers titres. Les Genevoises ont chaque fois fini en tête de la qualification avant de se hisser en finale, et de la perdre contre les Zurichoises. D'abord à Lausanne aux tirs au but, puis l'an passé à Saint-Gall de manière plus nette (3-0).

Quelques voix critiquent le fait que le titre se décerne lors des play-off, ce qui ne récompense pas vraiment la constance sur une saison. Lors de l'exercice en cours, Servette Chênois a une fois encore fini en tête et n'a perdu qu'un match, le dernier de la qualification face à Zurich (3-0). Mais les joueuses du coach José Barcala étaient déjà certaines de leur première place.

Zurich, avec ce succès de prestige, s'est assuré le deuxième rang. Les tenantes du titre sont aussi certaines de n'affronter Servette Chênois encore une fois seulement en finale à Thoune.

Un nouvel affrontement entre les deux équipes dominatrices du football féminin suisse constitue une hypothèse qui semble possible, mais pas certaine. Car la concurrence a aussi progressé. Bâle et Young Boys – battu de peu 3-2 par Servette Chênois en finale de la Coupe – semblent ainsi pouvoir venir titiller les deux favoris.

