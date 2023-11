Ses fiançailles avec Bruna Biancardi rompues après... 92 infidélités !

Trois semaines seulement après la naissance de leur fille, Mavie, Neymar (31 ans) et Bruna Biancardi (29 ans) se seraient séparés. Et pour cause, l'attaquant brésilien aurait trompé sa fiancée à 92 reprises.

🚨AGORA: Após 92 traições, chegou ao fim o noivado entre Neymar e Bruna Biancardi. Os dois já preparam um anúncio oficial mas estão mantendo uma relação amigável por conta da filha Mavie.



A informação é do jornal Correio Brasiliense. pic.twitter.com/CSwFw3ydfR — CHOQUEI (@choquei) November 1, 2023

La 92e infidélité du footballeur aura été celle de trop : selon le quotidien brésilien «Correio Brasiliense», Neymar Jr et Bruna Biancardi auraient rompu leurs fiançailles et ce, trois semaines seulement après l'arrivée de leur fille, Mavie.

C'est une fête organisée par le Brésilien de 31 ans samedi dernier dans sa propriété de Mangaratiba, près de Rio de Janeiro, qui semble avoir eu raison du couple, qui avait officialisé sa relation en avril 2022. Lors de ladite soirée, le «Ney», qui vient tout juste d'être opéré, aurait une fois de plus trompé sa fiancée.

Cette dernière a d'ailleurs supprimé sur son compte Instagram toutes les publications sur lesquelles apparaissait son fiancé. Il y a quelques jours, la jeune maman avait également partagé en story Instagram un message sans équivoque : «N'attendez pas qu'une personne change si elle ne voit pas le problème dans ce qu'elle fait».