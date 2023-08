Gianluigi Buffon, qui a annoncé sa retraite sportive mercredi, est un monument de longévité au plus haut niveau européen. Sa carrière a été émaillée de nombreux hauts et quelques bas.

«Gigi» Buffon, sacré champion du monde en 2006, met un terme à sa carrière. Keystone

1. L'arrêt d'un penalty de Ronaldo à ses débuts à Parme

Le 8 mars 1998, Parme reçoit l'Inter Milan et son génial avant-centre Ronaldo. Le Brésilien, sacré Ballon d'or l'année précédente, n'a pas réussi à impressionner le jeune Buffon.

Le gardien qui dispute sa deuxième saison pleine en pro, âgé de seulement 20 ans, repousse sa frappe sur penalty à la 67e minute. Parme finira même par l'emporter 1-0, grâce à un but de l'Argentin Hernan Crespo.

2. Le plongeon en finale de Ligue des champions en 2003

La première finale 100% italienne de Ligue des champions, en 2003, voit s'affronter l'AC Milan et la Juventus où «Gigi» joue depuis deux ans.

A la 16e minute, l'avant-centre des Rossoneri Filippo Inzaghi réussit une tête plongeante bien placée sur un centre, mais Buffon réalise une parade remarquable qui mettra le ballon en corner. Le score se maintiendra à 0-0 jusqu'à la fin du temps réglementaire avant que la Juve ne s'incline aux tirs au but (3-2).

3. La claquette en prolongation, en finale du Mondial 2006

A la 103e minute de la finale de la Coupe du monde 2006 à Berlin, au cours d'une prolongation irrespirable, «Superman» réalise un surprenant arrêt en détournant de la main droite une tête puissante de Zinédine Zidane sur un centre venu de la droite de Willy Sagnol, juste avant que le no 10 des Bleus ne voie rouge face aux insultes de Marco Materazzi.

Quelques minutes plus tard, lors des tirs au but, la barre du gardien italien renvoie la frappe de son coéquipier turinois David Trezeguet et offre à la Nazionale sa quatrième Coupe du monde.

4. La désillusion en finale de l'Euro 2012

Les Italiens, avec Buffon comme capitaine, réalisent un beau parcours en rejoignant en finale les Espagnols. Mais ils subiront un revers contre la Roja, après avoir encaissé deux buts en première période, et vu leurs tentatives toutes annihilées par le gardien Iker Casillas.

En seconde période, les espoirs de la Nazionale sont détruits par la sortie sur blessure de Thiago Motta, rentré quelques minutes plus tôt. Les Italiens se retrouvent à 10, les trois changements ayant déjà été effectués. Esseulé en défense, Buffon encaisse deux nouveaux buts, la rencontre s'achevant sur un lourd 4-0 en faveur des Espagnols.

5. Le flop de son unique saison au PSG

Lors de la conférence de presse de sa présentation au Paris Saint-Germain en juillet 2018, le président Nasser Al-Khelaïfi avait prononcé un discours ambitieux où il avait annoncé que le portier italien avait «choisi Paris parce qu'il veut encore gagner beaucoup de trophées».

Mais Buffon a déçu au PSG. Son alternance avec Alphonse Aureola a pu le perturber, et même lorsqu'il a été choisi pour disputer des rencontres importantes, comme le match contre Manchester United en 8e de finale retour de la Ligue des champions, il n'a pas réussi à redevenir la star mondiale qu'il a été à la Juventus. A la suite d'un renvoi coupable sur un tir de Marcus Rashford dont a profité Romelu Lukaku, ce sont les Red Devils qui se sont qualifiés en quarts.

6. Sa victoire en Coupe d'Italie avec Chiesa fils... 22 ans après le père

«Gigi» retrouve un peu de sa splendeur en revenant à la Juventus la saison suivante, et remporte en mai 2021 sa sixième Coupe d'Italie avec une victoire sur l'Atalanta (2-1). Il réussit l'exploit de gagner le trophée aux côtés de Federico Chiesa, 22 ans après avoir soulevé la coupe avec le père de ce dernier Enrico Chiesa en 1999.

La même année, les deux joueurs de Parme avaient également remporté la Coupe de l'UEFA face à Marseille, à Moscou. Le seul trophée européen de Gianluigi Buffon.

AFP