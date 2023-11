Spécialiste du «Calcio», Alessandra Bianchi est morte

La journaliste sportive, ancienne chroniqueuse de «L'Équipe du dimanche» sur «Canal +», est décédée à l'âge de 59 ans.

Toute l’équipe de CANAL+ est bouleversée d’apprendre le décès de son ancienne collègue, et amie, Alessandra Bianchi.



Alessandra a été, pour nos abonnés, la voix du football italien dans L’Equipe du Dimanche. Sa passion pour le football, ses analyses, sa voix et son sourire… pic.twitter.com/7cLT6DofV8 — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) November 15, 2023

«Partie trop tôt» : c'est par ces mots que le quotidien italien «La Repubblica» a annoncé ce mardi la mort, à l'âge de 59 ans, de la journaliste sportive Alessandra Bianchi.

Pendant des années, la Romaine a été l’ambassadrice du football italien en France, où elle a travaillé pour de nombreux médias sportifs dont «L’Équipe», «Canal +», «Le Parisien» ou encore «RMC». Sur «Canal +», elle officiait dans «L’Équipe du Dimanche» où elle était en charge du suivi de la Serie A.

Figure emblématique de l’Equipe du dimanche, Alessandra Bianchi nous a quitté ! 😔



Sa voix singulière, sa connaissance, sa passion du foot, son sourire et son amour pour la Roma,

RIP. 🇮🇹🕊️



pic.twitter.com/8Pp86oiMvd — MercaFoot (@MercaFoot_) November 15, 2023

La Lega Pro (ndlr : 3e division italienne), pour laquelle Alessandra Bianchi travaillait depuis quatre ans, lui a rendu hommage dans un communiqué : «Alessandra, collègue, journaliste de grande valeur, personne extraordinaire, tu as travaillé pendant quatre ans dans le secteur de la communication de la Lega Pro. Tu as toujours été une collègue serviable et tu as toujours mis tes compétences à notre disposition. En chacun de nous revivent de nombreux souvenirs qui ne s'effaceront jamais : ceux liés au travail et ceux de tes nombreuses passions : le journalisme, Rome, les livres, Paris, Modigliani. Tu t'es toujours distinguée dans l'exécution de tes engagements avec sérieux et disponibilité. Ta mémoire et nos rires resteront à jamais vivants. Au revoir Alessandra, tu vas nous manquer».