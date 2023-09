Le sélectionneur allemand de l'équipe de Turquie, Stefan Kuntz, a été limogé mercredi, après deux nouvelles contre-performances de ses joueurs, a annoncé la Fédération turque de football.

Le sélectionneur allemand de l'équipe de Turquie, Stefan Kuntz, a été limogé mercredi. KEYSTONE

«A la suite d'une réunion d'évaluation tenue aujourd'hui (mercredi) avec l'entraîneur de l'équipe nationale Stefan Kuntz, le conseil d'administration de la Fédération turque de football a convenu de se séparer de M. Kuntz», indique la Fédération dans un communiqué.

Selon les médias turcs, l'Italien Vincenzo Montella fait office de favori pour lui succéder. Kuntz, ancien entraîneur des U21 allemands, était sur la sellette depuis le match nul (1-1) de la Turquie le 8 septembre à domicile face à l'Arménie en match éliminatoire de l'Euro 2024. Ses joueurs s'étaient inclinés quatre jours plus tard 4-2 en match amical face au Japon.

En poste depuis septembre 2021, l'Allemand n'avait pas réussi à qualifier la Turquie pour le Mondial 2022 au Qatar et faisait l'objet de critiques de plus en plus vives, tant pour ses choix tactiques que pour ses déclarations.

La Turquie, 41e au classement mondial, occupe la seconde place du groupe D de qualification pour l'Euro 2024 avec 10 points en cinq rencontres, derrière la Croatie (10 pts, 4 matches), qu'elle affrontera le 12 octobre, et devant l'Arménie et le pays de Galles (7 pts, 5 matches).

ATS