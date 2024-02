Vainqueur de la Coupe du monde 2014 avec la Mannschaft, le milieu de terrain du Real Madrid Toni Kroos a annoncé jeudi son retour en sélection, quelques semaines avant le début de l'Euro 2024.

Toni Kroos a annoncé jeudi son retour en sélection allemande. IMAGO/Sven Simon

«Salut les gars, pour le dire vite et bien, je jouerai à nouveau pour l'équipe nationale allemande à partir du mois de mars. Pourquoi ? Parce que l'entraîneur me l'a demandé, et parce que je suis partant», a écrit sur Instagram le joueur, qui compte 106 sélections.

Ilavait mis un terme à sa carrière internationale en 2021, date de l’élimination de l’Allemagne en huitième de finale de l’Euro devant l’Angleterre à Wembley (0-2). «Je suis sûr qu'on peut faire bien mieux avec cette équipe aux championnats d'Europe que ce que la plupart des gens pensent aujourd'hui», a-t-il ajouté.

En décembre, le sélectionneur allemand Julian Nagelsmann avait évoqué la possibilité de rappeler le milieu de terrain de 34 ans, pour apporter de l'expérience à un groupe mal en point après la fin de sa génération dorée sacrée championne du monde en 2014.

L'Allemagne doit affronter la France et les Pays-Bas en amical en mars prochain, avant «son» Euro à domicile. Elle y affrontera notamment l’équipe de Suisse dans le groupe A.