Fraîchement débarqué à Al-Hilal en provenance du Paris Saint-Germain, Neymar s’est exprimé sur son choix de rejoindre le championnat saoudien, comme de nombreuses stars du football cet été.

Neymar : «Tout le monde a traité Ronaldo de fou» L'attaquant brésilien Neymar s'est dit «très heureux» de rejoindre la Saudi Pro League et «impatient d'écrire l'histoire», lors de sa première interview depuis son départ du PSG pour le club de football saoudien Al-Hilal. 17.08.2023

«C’est une nouvelle expérience et un nouveau défi.» Après six années tumultueuses avec le PSG, Neymar a cédé aux sirènes venant d’Arabie saoudite en signant mardi à Al-Hilal pour un transfert estimé à près de 100 millions d'euros. «Bien sûr, je suis impatient d’écrire l’histoire. C’est un grand changement, mais différent», s’est réjoui le joueur de 31 ans.

Le Brésilien est l’une des nombreuses stars du ballon rond à avoir suivi cet été les traces de Cristiano Ronaldo, précurseur de «l’exil» vers le pays du Moyen-Orient en rejoignant Al-Nassr en décembre dernier. «Je crois que Cristiano Ronaldo a été le premier à lancer tout cela et tout le monde l'a traité de fou, et j’en passe. Aujourd'hui, la Ligue saoudienne se développe de plus en plus», a souligné «Ney».

Pour ce dernier, le fait de retrouver des grands noms du football est «excitant et passionnant». «Ça vous donne une motivation supplémentaire. Quand vous affrontez des joueurs comme (Cristiano) Ronaldo, (Karim) Benzema ou (Roberto) Firmino, l'excitation est encore plus grande. Je suis donc très heureux de rejoindre ce championnat, c’est merveilleux de pouvoir affronter ces joueurs», s’est-il exclamé.

Arrivé en Europe en 2013 en provenance du Santos FC, Neymar avait attiré la lumière sur lui au FC Barcelone, avec qui il a notamment remporté la Ligue des champions en 2015. Un trophée qu’il n’est jamais parvenu à ramener à Paris, où il avait été transféré contre la somme record de 222 millions d'euros à l’été 2017.