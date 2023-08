Trois internationaux suisses plongent dans l’inconnu

Trois internationaux suisses vont ouvrir cette fin de semaine un nouveau chapitre de leur carrière dans un grand championnat étranger. II s'agit de Zeki Amdouni à Burnley, de Becir Omeragic à Montpellier et de Djibril Sow au FC Séville.

Zeki Amdouni a pris la direction de Burnley. IMAGO/Shutterstock

Amdouni place sa confiance en Kompany

Zeki Amdouni n'a pas manqué de sollicitations ces six derniers mois. L'attaquant âgé de 22 ans a logiquement suscité l'intérêt de nombreux clubs avec ses buts inscrits pour le FC Bâle et l'équipe de Suisse. C'est donc avec une certaine surprise que son transfert à Burnley, néo-promu en Premier League, a été accueilli.

«Il était important pour moi de choisir un club qui me voulait absolument», a expliqué l'homme aux cinq buts en autant de sélections. Amdouni a plusieurs fois parlé avec l'ancien international belge Vincent Kompany, manager de Burnley, avant de parapher son contrat.

«Nous le suivions depuis longtemps», a dit Kompany, qui a ramené les Clarets dans l'élite du football anglais au terme de la saison dernière. Le club situé au nord du pays, à 30 km de Manchester, a déboursé 18 millions de francs pour l'attaquant suisse, soit le transfert le plus important de son histoire. Amdouni passera un premier test vendredi soir en ouverture du championnat, avec la réception du tenant du titre, Manchester City.

Becir Omeragic : un tremplin en France

Comme Amdouni, Becir Omeragic est courtisé depuis un certain temps. Il a tout pour devenir un grand défenseur. A 21 ans, il a déjà disputé plus de 100 matches en Super League et a été sélectionné en équipe nationale par Murat Yakin.

Mais après la conquête du titre de champion avec le FC Zurich au printemps 2022, sa progression a été ralentie, notamment en raison d'une blessure à un ménisque. En avril, Omeragic, qui arrivait en fin de contrat, a décidé de tenter sa chance à Montpellier. Pour un élément de sa valeur, le club du sud de la France doit constituer un tremplin pour la suite de sa carrière. «Je suis encore jeune et je dois encore beaucoup apprendre. Il y a un environnement très positif à Montpellier», a commenté le défenseur.

Le club détenu depuis des décennies par la famille Nicollin est connu pour son ambiance familiale. Des anciens joueurs occupent de nombreuses positions dans le staff, comme l'entraîneur Michel Der Zakarian. Un deuxième Suisse fait partie de l'effectif: Gabriel Barès. Montpellier entamera la saison de Ligue 1 dimanche avec la réception du promu Le Havre.

Djibril Sow : retrouvailles avec Séville

«Les dernières semaines ont été fatigantes avec des négociations stressantes», a expliqué Djibril Sow après son transfert d'Eintracht Francfort au FC Séville. Le milieu international suisse n'avait plus qu'un an de contrat avec le club allemand, et il avait clairement indiqué son voeu de changer d'air.

Sow a rencontré ses nouveaux coéquipiers, dont l'ancien Bâlois Ivan Rakitic, à San Francisco, où le club espagnol vainqueur de l'Europa League a effectué une partie de sa préparation. La perspective de retrouver la Ligue des champions a joué un rôle dans le choix du milieu international suisse, mais pas seulement. La renommée du FC Séville et la ténacité dont il a fait preuve pour l'attirer dans ses rangs ont constitué des arguments de poids.

«C'est un pas important dans ma carrière. Je voulais un nouveau défi», a dit Sow. «C'est sans doute le destin qui a voulu que je joue désormais dans le stade où j'ai fêté mon plus grand succès.» Le Suisse avait en effet remporté l'Europa League en 2022 avec Eintracht Francfort dans l'enceinte du FC Séville face aux Glasgow Rangers.

Sow dispose d'assez d'expérience pour faire sa place dans le club andalou. Mais les Suisses n'ont jusqu'ici pas laissé une trace indélébile dans le football espagnol. Vendredi à domicile contre Valence, il pourrait être seulement le treizième Helvète à jouer en Liga. Seuls Fabio Celestini avec Getafe et Haris Seferovic avec la Real Sociedad ont été convaincants.

obe, ats