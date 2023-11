L'entraîneur du Bayern Munich Thomas Tuchel a critiqué jeudi le calendrier surchargé qui n'est fait «ni pour le bien du jeu ni pour celui des joueurs».

Tuchel a fustigé jeudi le calendrier surchargé imposé aux joueurs de foot. IMAGO/Sven Simon

Le Bayern, actuel deuxième et toujours invaincu en Bundesliga derrière le leader Leverkusen, se déplace vendredi sur la pelouse de l'avant-dernier Cologne, 24 heures seulement après le retour de deux de ses internationaux, le Canadien Alphonso Davies et le Sud-Coréen Kim Min-jae.

Confirmant que les blessés Jamal Musiala et Matthijs de Ligt manqueraient le match de Cologne, Tuchel a confié que ses joueurs était «fatigués mentalement et épuisés physiquement».

«C'est une question de droits télé et les chaînes peuvent choisir leurs équipes. C'est la deuxième fois que nous jouons le vendredi à l'extérieur. Alphonso et Min-Jae reviennent aujourd'hui d'un très long voyage et c'est évidemment un calendrier très préjudiciable», a insisté le coach bavarois.

«Il y en a qui diront que c'est une excuse mais si vous avez entendu (l'entraîneur de Liverpool) Jürgen Klopp, ils jouent samedi à 12h30 contre Manchester City, nous jouons demain (vendredi) à l'extérieur. C'est limite ou peut-être même plus que limite.»

Juste après la précédente trêve internationale en septembre, le Bayern avait concédé le nul (2-2) face à Leverkusen, un vendredi, l'un des deux seuls matches où le champion sortant a laissé des points depuis le début de la saison.

Le Bayern et le Borussia Dortmund comptaient tous deux cinq joueurs dans l'équipe d'Allemagne pour la récente série de matches amicaux.

La Mannschaft s'est inclinée 3-2 à domicile face à la Turquie et a perdu 2-0 à Vienne contre l'Autriche, une rencontre lors de laquelle le milieu du Bayern Leroy Sane a reçu un carton rouge. «Je l'ai vu venir», a assuré Tuchel.

«C'est ce que j'ai dit à Leroy. On sentait qu'il n'était pas content et qu'il ne pourrait pas se retenir s'il était provoqué», a-t-il ajouté, appelant les joueurs à rester «calmes, concentrés et à se débarrasser de ces sentiments négatifs».