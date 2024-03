La Lettonie a inscrit un autogoal pour le moins insolite après seulement 15 secondes de jeu mardi soir en amical contre le Liechtenstein.

Ce mardi soir, il n'y a eu le petit pont soyeux d'Olmo, le retourné de Benzia, le dribble de Gudmundsson et ... le CSC ridicule de la Lettonie contre le Liechtenstein dès la 15e seconde. pic.twitter.com/vZcYMWBJYt — L'ÉQUIPE (@lequipe) March 26, 2024

blue Sport / NL Nicolas Larchevêque

C’est ce qu’on pourrait appeler un faux départ. La Lettonie, opposée au Liechtenstein mardi soir en amical à Larnaca (Chypre), a réussi l’exploit d’ouvrir le score après seulement 15 secondes de jeu, mais pas dans le bon but !

La faute à son défenseur Mārcis Ošs, qui a envoyé le ballon dans ses propres filets pour s’offrir - à n’en pas douter - l’un des autogoal gag de l’année. L’arrière central de 32 ans n’est pas inconnu sous nos latitudes puisqu’il a notamment porté le maillot de Neuchâtel Xamax (entre 2018 et 2020), du FC Lugano (entre 2020 et 2021) et du Stade-Lausanne-Ouchy (entre 2021 et 2022).

Une première depuis 2021 pour le Liechtenstein

Ce départ catastrophique a pesé lourd puisque les Lettons, qui ont égalisé dès la 11e minute, ont dû se contenter du nul (1-1). Pour l’équipe de la Principauté, cette erreur de Ošs lui permet de mettre fin à une série de six matches sans but et surtout de ne pas concéder une défaite pour la première fois depuis... septembre 2021.