L'Angleterre a séduit contre la république d'Irlande (2-0) samedi à Dublin en Ligue des nations pour la première du sélectionneur Lee Carsley, devenu successeur intérimaire de Gareth Southgate après la finale de l'Euro-2024 perdue contre l'Espagne.

Les Anglais ont été séduisants face à l’Irlande. KEYSTONE

AFP Melchior Cordonier

L'équipe des «Three Lions», même diminuée (forfait de Bellingham, Foden, Palmer..), a montré plus de belles choses en une rencontre que durant l'ensemble du championnat d'Europe en Allemagne, avec un jeu emballant et tourné vers l'avant.

Cela ressemble à des débuts parfaits pour Carsley, ancien sélectionneur des Espoirs anglais promu après le départ de Southgate, le patron des huit dernières années (2016-2024).

L'intérimaire au CV modeste a offert face à l'Eire un aperçu du «Carsball» qu'il a mis en place durant l'Euro-Espoirs en 2023, ce football fait de redoublement de passes, de transitions rapides et de technicité agréable à regarder.

La première période a été particulièrement aboutie malgré l'hostilité du public irlandais, prompt à siffler copieusement «God Save The King» et, encore plus, deux de ses anciens internationaux passés chez l'ennemi: Jack Grealish et Declan Rice.

L'attaquant de Manchester City a porté le maillot vert en sélections jeunes, comme le milieu défensif d'Arsenal, crédité de trois capes avec l'équipe A en amical avant ses 20 ans. «Les serpents sont de retour», ont cinglé des supporters sur une affiche déployée en tribunes.

Les huées n'ont pas perturbé les deux hommes: Rice a ouvert le score devant le virage anglais, sans célébrer (11e, 1-0), puis servi Grealish qui a doublé la mise (26e, 2-0), avec des cris de joie en plus.

Première pour Angel Gomes

Les deux buts ont conclu des mouvements offensifs de haut niveau, notamment le premier avec, au départ, une superbe passe en profondeur de Trent Alexander-Arnold pour Anthony Gordon.

Carsley a remis «TAA» à son poste d'arrière-droit, et non au milieu comme l'avait fait Southgate à l'Euro, et titularisé l'ailier de Newcastle, frustré par son temps de jeu réduit en Allemagne. Deux choix gagnants.

En seconde période, il a aussi offert une première sélection au milieu de Lille, Angel Gomes, et au meneur offensif de Nottingham Forest, Morgan Gibbs-White, deux joueurs avec qui il a remporté l'Euro-Espoirs.

Le sélectionneur de 50 ans a bénéficié cependant d'une adversité et d'une pression moins élevées, pour ses débuts, que celles éprouvées par Southgate à l'Euro.

L'Angleterre a en effet chuté dans la deuxième division de la Ligue des nations, il y a deux ans, à l'issue d'une campagne catastrophique. L'objectif du manager né à Birmingham consiste à ramener son équipe de stars parmi le gratin européen, dans un premier temps.

Sa mission se poursuivra mardi contre la Finlande à Wembley.