L'Italie vient raviver les fantômes de Wembley, mardi (20h45) en qualification à l'Euro, deux ans après son triomphe en finale à Londres, mais l'Angleterre aborde la revanche avec Jude Bellingham, un talent «effrayant» de 20 ans sur lequel s'enracine l'espoir d'un titre.

La pépite anglaise fait déjà l’unanimité au Réal Madrid. Qualifié comme étant « effrayant », Jude Bellingham aura l’occasion de créer la différence ce mardi. KEYSTONE

Le milieu de terrain a grandi plus vite que les autres depuis le 11 juillet 2021 où il a assisté impuissant, depuis le banc des remplaçants, à la terrible désillusion d'une finale perdue aux tirs au but, à domicile devant la Nazionale.

Entre temps, il est devenu l'atout-maître de Gareth Southgate en sélection et un tube planétaire au Real Madrid avec dix buts inscrits en dix matches depuis son transfert retentissant cet été en provenance du Borussia Dortmund, contre 103 millions d'euros.

Ce joueur «très spectaculaire» et «très intelligent» a surpris jusqu'à son entraîneur, Carlo Ancelotti. «Il nous fait oublier qu'il a 20 ans», a constaté l'Italien.

Orphelin de Karim Benzema, le public de Santiago-Bernabeu s'enthousiasme pour sa nouvelle idole en reprenant à tue-tête «Hey Jude», célèbre chanson des Beatles sortie en 1968, soit deux ans après le Mondial de 1966 gagné à la maison par l'Angleterre.

«Il est effrayant»

L'armoire à trophées a pris la poussière depuis, notamment à cause de l'Italie, mais les Anglais pensent tenir avec Bellingham un magicien capable de rattraper le temps perdu.

«Il peut faire la différence. À un si jeune âge, avec la maturité, la qualité et l'agressivité qu'il a, il est effrayant», affirme son compatriote Kieran Trippier.

Le sélectionneur Gareth Southgate s'est aussi ému des «débuts incroyables» de son joyau au Real Madrid. «Il relève tous les défis qui se présentent à lui avec une grande confiance. (...) Il a développé une soif de buts, il est aux bons endroits, il est très puissant dans la surface de réparation», a-t-il énuméré.

Avec lui, l'Angleterre se présentera avec une tête de favorite à l'Euro-2024 en Allemagne, pour lequel elle se qualifiera dès mardi en cas de victoire contre l'Italie, voire avec un match nul si l'Ukraine ne bat pas Malte au même moment.

Southgate dispose à la fois de jeunes talents et de leaders d'expérience comme Harry Kane, le capitaine et buteur en chef (59 buts en 86 sélections, record national) qui a disputé une demi-finale de Mondial en 2018, une finale d'Euro en 2021 et un quart de Mondial en 2022.

L'avant-centre a parfaitement digéré son transfert à neuf chiffres au Bayern Munich, comme le milieu Declan Rice à Arsenal. A 22 ans, l'ailier Bukayo Saka (forfait en octobre) prouve aussi avec les Gunners qu'il a laissé derrière lui son tir au but manqué contre l'Italie.

L'Italie sans Tonali

«Nous avons perdu en finale de l'Euro, mais la chose la plus importante c'est que nous progressons et nous jouons très bien», a mis en avant Trippier, défenseur de Newcastle. «Jude, (James) Maddison, Bukayo, Phil (Foden) sont encore jeunes mais ils peuvent tous changer le cours d'un match à certains moments», a-t-il relevé.

A Wembley, l'Angleterre arrive sûre de sa force avant de retrouver une équipe d'Italie dont la confiance n'est pas au zénith, malgré le 4-0 infligé à Malte samedi à Bari.

Une défaite à Londres laisserait l'équipe de Luciano Spalletti sous la menace de l'Ukraine, troisième avec le même nombre de points (l'Italie a une meilleure différence de buts), et contre qui il faudrait absolument s'imposer le mois prochain.

Le déplacement à Wembley ne s'est pas fait sous les meilleurs auspices pour le successeur de Roberto Mancini, parti à la surprise générale en Arabie Saoudite. Ses deux «Anglais» Sandro Tonali (Newcaslte) et Nicolo Zaniolo (Aston Villa) ont quitté la sélection après avoir été entendus par la police dans une affaire de paris sportifs illicites.

En mars, l'Angleterre a battu l'Italie chez elle pour la première fois depuis 1961. La dominer à Londres repousserait un peu la douleur de 2021 tout en faisant trembler la Nazionale, championne d'Europe incapable de se qualifier pour les deux dernières Coupes du monde.

ATS