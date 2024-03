Geraldine Reuteler ne disputera pas la finale de la Coupe d'Allemagne dames. Son équipe d'Eintracht Francfort a été sortie par le Bayern Munich aux tirs au but.

L'internationale suisse avait inscrit le but de sa formation en première mi-temps pour égaliser à 1-1, score qui n'a plus bougé ensuite. Lors des tirs au but, Reuteler a échoué dans sa tentative, tout comme deux de ses coéquipières. Le Bayern affrontera Wolfsburg en finale.

