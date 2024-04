Chelsea a créé la surprise en allant battre 1-0 le FC Barcelone, tenant du titre, en demi-finale aller de la Ligue des champions féminine, samedi au stade olympique de Montjuic.

Chelsea s’est imposé face à Barcelone. KEYSTONE

AFP Melchior Cordonier

Grâce à ce succès en Catalogne, les Anglaises prennent une petite option sur la qualification avant le match retour le 27 avril à Stamford Bridge.

Les Londoniennes ont marqué contre le cours du jeu par leur capitaine Erin Cuthbert sur leur premier tir cadré (40e).

Au retour des vestiaires, Stéphanie Frappart a accordé un penalty au Barça après une main dans la surface de Kadeisha Buchanan (51e), mais l'arbitre française, appelée par la VAR, est revenue sur sa décision après avoir constaté une position de hors-jeu de Salma Paralluelo.

Les Barcelonaises, malgré leurs deux Ballons d'Or, Aitana Bonmati et Alexia Putellas, entrée à la 63e, n'ont pas réussi à trouver le chemin des filets à l'image de l'occasion manquée par cette dernière dans le temps additionnel.

Une contre-performance inattendue pour une équipe qui a inscrit 25 buts lors de ses six derniers matches toutes compétitions confondues. Mais Chelsea s'est montré très solide en défense et au milieu de terrain et peut espérer tenir sa revanche au retour.

Les deux équipes s'étaient déjà croisées à ce stade de la compétition l'an dernier. Qualifiées pour la finale, les Espagnoles avaient remporté leur deuxième C1 après celle conquise en 2021, face à Chelsea justement (4-0).

L'autre demi-finale, programmée en début de soirée, est un choc 100% français entre l'Olympique Lyonnais, huit fois victorieux de la compétition, et le Paris SG, double finaliste.

La finale aura lieu au stade San Mamés de Bilbao le 25 mai.