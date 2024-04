Après la défaite de son équipe contre le favori Al-Hilal en finale de la Supercoupe d'Arabie saoudite (1-4), l'attaquant d'Al-Ittihad Abderrazak Hamdallah a été agressé par un fan adverse.

blue Sport Clara Francey

Ce jeudi soir à Djeddah, Al-Hilal et Al-Ittihad s'affrontaient en finale de la Supercoupe d'Arabie saoudite. Et c'est la formation de Neymar (blessé et absent jusqu'à la fin de la saison) qui est repartie avec le trophée.

Si Karim Benzema et ses coéquipiers, qui se sont lourdement inclinés (4-1), sont repartis les mains vides, Abderrazak Hamdallah est sans doute rentré chez lui avec de belles marques sur le corps.

Tandis qu’il rentrait aux vestiaires, le Marocain, unique buteur côté djeddien, a été pris à partie par un supporter d’Al-Hilal présent en tribunes, certainement en raison de ses provocations après son égalisation. Et après qu'Hamdallah lui ait lancé de l’eau avec sa bouteille en plastique, le spectateur a répliqué en lui adressant… deux coups de fouet. La sécurité est ensuite intervenue pour maîtriser la situation.