L'ancien milieu de terrain du FC Bâle Jean-Paul Boëtius a annoncé la semaine dernière sur Instagram être à nouveau touché par la maladie, quelques mois seulement après avoir vaincu un cancer du testicule.

Le milieu de terrain néerlandais Jean-Paul Boëtius devra vaincre le cancer une deuxième fois après s'être vu diagnostiquer en septembre 2022 une tumeur au testicule. L'ancien joueur du FC Bâle (2015-2017), sans club depuis l'été dernier, a annoncé la triste nouvelle vendredi dernier sur Instagram.

«Bonjour tout le monde ! Après une période difficile et un travail acharné pour préparer un beau pas en avant, j’ai une mise à jour à partager. Même si j’ai vaincu le cancer une fois, il s’est propagé à mes ganglions lymphatiques rétropéritonéaux. Cela signifie que je vais suivre une chimiothérapie, suivie d’une rééducation. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude pour tout l’amour et le soutien que j’ai reçus. Vos encouragements ont été une lueur d’espoir. J’attends avec impatience le jour où je pourrai rejouer dans un stade complet. On se retrouve là-bas !», a écrit le footballeur de 29 ans.

Malgré ce nouveau coup du sort, Jean-Paul Boëtius se veut confiant et se réjouit déjà de retrouver les terrains.