Mateo Apolonio est entré dans l'histoire du football argentin en devenant, à 14 ans, le plus jeune footballeur à avoir disputé un match de première division argentine. Il a battu un record vieux de près de 50 ans.

Le terrain du Deportivo Riestra IMAGO/SOPA Images

ATS

A 14 et 29 jours, il a fait mieux que le gardien Hugo Aicardi, qui avait fait ses débuts à 14 ans et 353 jours en 1975. Avec le Deportivo Riestra, le jeune talent est entré en jeu à la 85e minute lors de la défaite 1-0 contre les Newell's Old Boys, l'un des premiers clubs de Lionel Messi.

jos, ats