Le parcours de Chicago en Leagues Cup s’est conclu d’une manière malheureuse. Xherdan Shaqiri et ses coéquipiers se sont inclinés à domicile en seizième de finale devant le CF América.

Battu 1-0 sur un autogoal de Gaston Gimenez à la 64e, le Fire a eu des possibilités à la fois pour ouvrir le score et pour égaliser. On songe à ce raté impardonnable de Kacper Przbylko seul à 1 mètre de la cage juste trois minutes seulement avant le 1-0 et à la tête de l’ex-Niçois Arnaud Souquet qui devait frôler le poteau au bout du temps additionnel.

Une fois encore, Xherdan Shaqiri a signé des gestes magnifiques, notamment une frappe enroulée du gauche qui aurait pu faire mouche en première période. Le no 10 et ses coéquipiers ont deux semaines devant eux pour effacer cette déception avant la venue d’Orlando pour le compte cette fois du championnat. On rappellera que Chicago reste sur une série de trois victoires de rang en MLS.

ats