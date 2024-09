Sturm Graz devra se passer de Grégory Wüthrich pendant quelques semaines et non pendant des mois. Un temps suspectée, la déchirure des ligaments du genou droit n'est plus à craindre.

Grégory Wüthrich sera tout de même absent des terrains pendant quelques semaines. KEYSTONE

ATS

Le Bernois de 29 ans, qui a fait ses débuts en équipe nationale lors de la défaite 2-0 contre le Daneamrk au début du mois, est pour l'instant indisponible en raison d'une blessure des structures capsulo-ligamentaires, selon les informations du club.

Wüthrich s'est blessé jeudi lors de la défaite 2-1 en Ligue des Champions contre Brest en retombant après un duel aérien juste après la 5e minute.

ATS