L’Association Suisse de Football a pris congé de trois de ses plus grands joueurs. Xherdan Shaqiri, Yann Sommer et Fabian Schär ont été honorés à St-Gall avant le coup d’envoi de Suisse – Danemark.

ATS

Avec ses 125 sélections et ses 32 buts entre 2010 et 2024, Xherdan Shaqiri laisse une trace indélébile. Seul joueur à avoir marqué au moins un but lors des trois dernières Coupes du monde et Euros, le Bâlois peut s’avancer comme peut-être le plus grand joueur suisse de l’histoire. Il y a en tout cas match entre un Stéphane Chapuisat, un Granit Xhaka et lui.

Sélectionné à 94 reprises, Yann Sommer restera, quant à lui, comme l’homme qui a stoppé le penalty de Kylian Mbappé lors de la séance des tirs au but du huitième de finale de l’Euro 2021 contre la France. Ne retenir que ce seul arrêt est bien sûr réducteur pour un gardien de son talent. Mais cette parade devait déclencher un enthousiasme unique dans le pays, de Genève à Romanshorn.

Fabian Schär : le regret Lionel Messi

International à 86 reprises, Fabian Schär tire sa révérence à – seulement – 32 ans alors que Murat Yakin comptait vraiment sur lui pour les échéances à venir. Redevenu titulaire à part entière cette année, le Saint-Gallois peut nourrir peut-être un seul regret: celui de n’avoir pas été en mesure de stopper Lionel Messi sur l’action qui a permis à l’Argentine de marquer l’unique but du huitième de finale de la Coupe du monde 2014 à Sao Paulo.

Dernier défenseur sur la route du capitaine argentin avant qu’il ne délivre son offrande à Angel di Maria, Fabian Schär fut, il est vrai, confronté sur cette action à une mission impossible. A moins, comme il l’avouera plus tard, «de le ceinturer au prix d’un carton rouge». Mais cela allait contre l’essence du jeu.

ATS