La Suisse disputera les quarts de finale du Championnat du monde dames à Singapour. Elle a conclu son premier tour avec une victoire fleuve - 22-1 ! - contre la Lettonie.

La Suisse a signé, ainsi, son plus large succès dans un championnat du monde deux ans après le 22-1 contre les Etats-Unis à St. Gall. Avec cinq buts et quatre assists, Isabelle Gerig fut la plus tranchante au sein de l’attaque helvétique.

Deuxième de son groupe derrière la Finlande, la Suisse ne connait pas encore son adversaire pour le quart de finale de vendredi.

