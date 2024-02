Nico Hischier et Roman Josi ont sorti le grand jeu mardi en NHL. Le centre valaisan a réussi 4 points dans un match gagné 7-2 par les Devils à San Jose, alors que le défenseur bernois en a réalisé 3 dans une partie remportée 4-1 par Nashville face à Ottawa.

«Muet» lors de trois de ses quatre dernières sorties, Nico Hischier s'est fait l'auteur d'un but et de trois assists face aux Sharks. Il a inscrit le 7-1 pour atteindre pour la quatrième fois la barre des 20 buts en saison régulière, et affiche 43 points à son compteur 2023/24 en 48 matches.

Timo Meier s'est également illustré dans cette partie, la deuxième gagnée par les Devils dans leurs cinq dernières rencontres, en délivrant 2 assists. Auteur d'un assist, le défenseur zurichois Jonas Siegenthaler a quant à lui signé son premier point depuis son retour de blessure.

Roman Josi a pour sa part inscrit deux buts et signé une passe décisive pour les Predators, qui ont su enchaîner un sixième succès consécutif après avoir gagné cinq matches d'affilée à l'extérieur. No 5 parmi les défenseurs de la Ligue avec ses 57 points – dont 14 buts, le capitaine de Nashville a été désigné première étoile.

Kevin Fiala a, lui, réussi son 17e but et son 32e assist de la saison mardi, mais a connu la défaite avec les Kings sur la glace de Calgary (4-2). La soirée fut plus compliquée encore pour Janis Moser, pourtant auteur d'un assist face à Montréal. Les Coyotes ont subi face aux Canadiens leur 13e défaite consécutive (4-2).

ATS