La première saison «pleine» d’Akira Schmid ne s’apparente pas à un fleuve tranquille. Trop inconstant depuis des semaines, le Bernois a été «chassé» après seulement 5’24’’ de jeu contre Edmonton.

Battu à deux reprises sur les six tirs qui lui ont été adressés, Akira Schmid a cédé sa place au titulaire Vitek Vanecek lors de la défaite 6-3 à domicile de New Jersey. Menés 2-0, les Devils ont retourné la situation pour mener 3-2 à l’appel de la troisième période grâce notamment à des buts de Jonas Siegenthaler, son premier de la saison, et de Timo Meier, lequel a mis un terme à une série improbable de neuf matches de rang sans le moindre point depuis son retour de blessure.

Seulement, les Oliers devaient rafler la mise avec trois buts inscrits en l’espace de... 69’’ pour infliger aux Devils leur troisième défaite de rang. Avant ces trois revers, Nico Hischier et ses coéquipiers avaient remporté huit matches sur dix. Quant à Akira Schmid, il doit très vite rebondir. Ses statistiques, 0,895 % d’arrêts, le relèguent au... 39e rang du classement des gardiens de la Ligue.

La vie est, en revanche, bien plus douce pour Roman Josi et Janis Moser. Roman Josi et Nashville se sont imposés 4-2 à Philadelphie pour une huitième victoire lors de leurs dix derniers matches.

Quant à Janis Moser et Arizona, ils ont gagné 5-2 à San Jose pour un quatrième succès de rang. Les deux défenseurs n'ont toutefois comptabilisé aucun point.

