Zoug a profité de la venue d'Ajoie pour soigner sa différence de buts. Le club de Suisse centrale, qui restait sur deux défaites d'affilée, a écrasé la formation jurassienne 7-1 dans le seul match de National League programmé mercredi.

Benjamin Conz a vécu une soirée cauchemardesque à Zoug. KEYSTONE

Titularisé devant le filet ajoulot, Benjamin Conz a donc passé une soirée bien compliquée. Il a d'ailleurs été remplacé après deux tiers-temps alors que le score était de 6-0. Son remplaçant Damiano Ciaccio n'a capitulé qu'une seule fois, à la 58e, alors que Julius Nättinen avait permis à Ajoie de sauver l'honneur à la 49e.

Battu à cinq reprises dans ses six précédentes sorties en championnat, Zoug a notamment pu compter sur Dario Simion (2 buts) et sur Mike Künzle (1 but, 1 assist) pour faire la différence mercredi. L'EVZ grimpe ainsi du 12e au 10e rang. Ajoie en reste pour sa part à 4 points, avec désormais 10 défaites subies en 11 matches.

