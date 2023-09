Brin de réussite et fin électrique, Gottéron fait plier Lausanne

Pour le premier match de la saison de National League, Fribourg-Gottéron a eu un peu de chance pour battre Lausanne. Un succès 3-2 ap grâce à Christoph Bertschy.

Un débordement plein de vitesse, un lancer précis et deux points pour Fribourg. Grâce à l'ancien Lausannois, les Dragons ont pu commencer leur saison par une victoire. Mais une victoire qui fut longue à se dessiner. Et une victoire pas forcément ultra méritée au vu du match. Ce qui est sûr, c'est que les locaux ont su forcer la décision en fin de match alors que tout ne tournait pas en leur faveur.

Il a fallu combattre un peu de stress en début de rencontre, puis des mauvais choix en deuxième période. «On a donné trop de surnombres, on s'est fait marcher dessus», a d'ailleurs pesté Christian Dubé. Le coach de Fribourg a en revanche aimé le caractère de son équipe lorsqu'elle était dos au mur. «Je retiens le caractère de l'équipe, parce que ce qu'on présente avant n'est pas acceptable, poursuit celui qui va remettre sa casquette de directeur sportif. On a finalement bien joué pendant 21 minutes et ça a suffi pour faire pencher la balance de notre côté.»

Match de reprise

On a assisté à un match de reprise. Et cela s'est senti dès les premiers coups de patins. Dans les deux camps, la tension était palpable et la nervosité n'a logiquement pas débouché sur du grand hockey.

Si Fribourg a légèrement dominé le début de rencontre, Lausanne a démontré une plus grande maîtrise des entrées de zone. Souvent brouillon, Gottéron s'est raccroché à une certaine envie pour mettre Ivars Punnenovs sous pression. Mais malgré une déviation de Jörg au cours du tiers initial, ce sont les Vaudois qui se sont procuré les meilleures chances.

A la 28e, bien lancé par Genazzi, Tim Bozon s'est présenté seul devant Reto Berra, mais le portier fribourgeois a parfaitement protégé son but. Les Lausannois ont finalement été récompensés à la 37e. Sur un lancer de Glauser, le puck a dévié sur le patin de Gunderson avant de mourir dans le but des Dragons.

Une pointe d'électricité

Le troisième tiers n'a pas atteint des sommets sur le plan technique, mais il a au moins eu le mérite d'amener une pointe d'électricité à une partie qui avait tendance à ronronner. Après avoir trouvé le poteau à la 44e, Sörensen et la brigade suédoise ont pu niveler la marque en power-play. A la 52e, De la Rose a dévié un tir de Wallmark pour égaliser.

Le soulagement sous les casques fribourgeois fut cependant de courte durée puisqu'à la 55e, c'est Makai Holdener qui a redonné une longueur d'avance à ses couleurs en inscrivant son 4e but en National League. Mais 21 secondes plus tard, Benoît Jecker faisait se lever les 9009 spectateurs de la patinoire en remettant les deux équipes à égalité. Requinqué, Fribourg a bien failli aller chercher les trois points en toute fin de troisième période, ce qui aurait été plutôt injuste compte tenu du déroulement de la rencontre.

«On a encore du travail»

Mais la libération est donc tombée de la canne de Christoph Bertschy, qui a su parfaitement exploiter sa vitesse et une passe de DiDomenico pour donner le deuxième point à sa formation. «On retiendra la victoire, mais on a encore du travail, estime naturellement le Fribourgeois. On fait trop de passes à l'aveugle.»

Quant à sa présence sur le power-play en compagnie des quatre Suédois de l'équipe, Christoph Bertschy profite: «Je les laisse faire leurs trucs (rires). Et j'essaie d'être libre.» Dernier point à aborder avec le héros du soir, son but en prolongation: «Je vois que le défenseur décide de rester sur DiDo et que j'ai une ligne de shoot. Je tente et ça rentre.»

Fribourg se déplace vendredi à Davos en espérant capitaliser sur cette bonne fin de match. A confirmer.

jfd, ats