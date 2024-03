Bienne a remporté face à Genève le premier match du play-in de National League. Aux Vernets, les Seelandais se sont imposés 3-2 sur un but de Hofer à la 56e.

Dernière journée de championnat ou match aller du play-in, même constat: Bienne possède le momentum aujourd'hui. Cela se joue à pas grand-chose, mais les Seelandais ont ce petit truc en plus qui leur a permis de triompher deux fois à Genève.

Ceci dit rien n'est fait, puisque si Genève venait à l'emporter après soixante minutes de jeu samedi soir à Bienne (20h) à l'occasion du match retour, les deux équipes disputeraient alors une ou plusieurs prolongations de vingt minutes à la mort subite. Mais les Biennois ont pris un certain avantage psychologique.

Dans des Vernets plus calmes que d'ordinaire, il faut dire que la concurrence du huitième de finale de Conference League à la Praile entre le Servette FC et Plzen était très forte, on a peu ou prou revu les mêmes quarante premières minutes que lundi dernier. A savoir que Genève a dominé un tiers initial où il aurait dû inscrire davantage de buts que la seule réussite de Lennström à la 11e, puis que Bienne a rapidement égalisé dans le tiers médian (après 17 secondes par Haas).

Sauf que contrairement à l'ultime journée de championnat, Bienne n'a pas pris les devants. C'est Marco Miranda qui a redonné de l'avance à ses couleurs d'un superbe lancer. Mais les Seelandais sont parvenus à revenir à hauteur à la mi-match sur un bon tir du vétéran Beat Forster.

Comme en début de semaine, c'est Gauthier Descloux qui a gardé la cage genevoise. Cette fois, Jussi Olkinuora est annoncé blessé au haut du corps. Le Fribourgeois a été bon. Il a notamment effectué un superbe sauvetage sur la ligne à la 27e, mais il n'a pas pu empêcher Fabio Hofer de marquer le 2-3 décisif à la 56e.

Genève se retrouve dans une situation de match VII ou de finale de Champions League. Samedi, il n'y aura pas à calculer et c'est généralement dans ce genre de situation que le GSHC se révèle le plus fort.

