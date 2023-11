Calvin Thürkauf est actuellement le meilleur attaquant suisse en National League. Sa bonne forme profite au HC Lugano, puisque le club tessinois aligne les résultats positifs.

Thürkauf (26 ans) a inscrit 12 buts et donné 14 assists en 23 matches. Il est le seul Suisse à figurer dans le top 10 des meilleurs compteurs. Seuls le Fribourgeois Marcus Sörensen (16/10) et son coéquipier de Lugano Daniel Carr (aussi 12/14, mais avec un match de moins) ont été plus prolifiques.

Le capitaine des bianconeri ne veut cependant pas recueillir tous les lauriers. Il souligne le rôle prépondérant de ses coéquipiers Carr et Michael Joly. «Sans eux, je n'aurais pas un si bon bilan», a-t-il dit à Keystone-ATS.

Les uns pour les autres

Thürkauf avoue ne s'être encore jamais si bien senti avec des collègues dans une triplette d'attaque. «On arrive à bien lire le jeu, où l'autre va se trouver et on travaille les uns pour les autres, aussi sur le plan défensif», détaille-t-il. Chacun apporte ses qualités: il est difficile de prendre le puck à Joly, Carr est redoutable à la conclusion et Thürkauf ajoute la dureté et la vitesse.

L'international suisse dispute sa troisième saison à Lugano. Formé à Zoug, il est parti en 2015 au Canada jouer avec les juniors de Kelowna Rockets, où il est resté deux ans. Il possède encore un appartement dans la ville située en Colombie-Britannique et s'y prépare chaque été avec un entraîneur personnel. Son père ayant grandi à Vancouver, Thürkauf est aussi au bénéfice d'un passeport canadien.

A fin décembre 2016, il a été recruté pour trois ans par les Columbus Blue Jackets. Mais il n'a fait que trois apparitions en NHL malgré le physique de l'emploi (1m87, 95 kg), ce qui ne lui laisse aucun regret. «J'ai pu réaliser mon plus grand rêve», dit-il avec fierté.

Comme des morceaux de viande

En octobre 2020, il avait prolongé d'un an son entente avec Columbus alors qu'il était en prêt à Zoug et devait retourner en Amérique du Nord au terme de la saison. Mais il s'est blessé en janvier 2021 (fracture de la cuisse) et n'a ensuite plus été pris en considération par la franchise.

«Les sentiments ne jouent aucun rôle en NHL. On est traité comme des morceaux de viande», constate-t-il. «Mais c'est la vie, parfois des portes se ferment et d'autres s'ouvrent. Etre capitaine d'un club de National League à 26 ans, ce n'est pas forcément courant.»

La blessure l'a aussi incité à quitter Zoug et une certaine forme de confort. Apprendre une nouvelle langue a joué un rôle. Il suit un cours d'italien une fois par semaine et continue d'apprendre à la maison. Il comprend désormais la plupart de ce qu'on lui dit et veut bientôt répondre aux interviews en italien.

Quelque chose de nouveau

«Je voulais essayer quelque chose de nouveau et m'imposer», résume-t-il. «Je n'aurais pas pu prendre de meilleure décision, car je ne pense pas que j'aurais pu m'épanouir ailleurs aussi bien qu'ici.»

Calvin Thürkauf se dit honoré d'être capitaine d'un club à si grande tradition. C'est un joueur qui assume volontiers des responsabilités et qui prend la parole quand c'est nécessaire. Mais sa priorité est de donner le bon exemple sur la glace.

Le HC Lugano profite bien des performances de Thürkauf. Après un début de saison difficile – les Tessinois étaient avant-derniers le 7 octobre après 4 victoires en 11 matches –, le club figure désormais au 5e rang après une série de 9 succès en 12 rencontres. «Nous avons simplifié notre jeu et cela a payé», explique le capitaine.

Les bianconeri attendent depuis longtemps de retrouver le titre de champion. Leur septième et dernier sacre date en effet de 2006. Thürkauf espère mener le club à la victoire: il aura le temps puisque son contrat court jusqu'en 2029.

ATS