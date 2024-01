Ville hôte, avec Zurich, du mondial 2026 de hockey sur glace, Fribourg présente les premiers contours de la manifestation. La Ville, l’Etat et le club Fribourg-Gottéron travaillent ensemble sous une seule bannière, celle de l’Association CM 2026/Events & Legacy Fribourg–Switzerland.

Le compte à rebours a été lancé en vue du mondial 2026 de hockey à Fribourg. ats

Le compte à rebours est lancé, a indiqué mercredi devant la presse le comité de l'association présidé par le conseiller d'Etat Romain Collaud, en charge des sports. La première mission de l'entité ad hoc consiste à soutenir le comité d’organisation dans la mise en place de la compétition qui se tiendra en mai dans deux ans.

Une autre priorité est de rendre le tournoi accessible à toutes et tous: si la politique tarifaire ne dépend pas de l’association, celle-ci a néanmoins pour but d’aider à attirer le plus de spectateurs possible dans la patinoire et de créer une atmosphère des plus conviviales pour les équipes accueillies à Fribourg.

Outre l’image de Fribourg, avec sa convivialité, des projets concrets ont été dévoilés. Une patinoire synthétique se baladera notamment dans le canton durant deux ans, une web-série autour du hockey sur glace sera aussi créée, tout comme une bande dessinée réunissant plusieurs dessinateurs locaux, dont Alex de La Liberté.

Le comité de l'association veut encore mettre le développement durable en avant. La première action spéciale est annoncée pour vendredi déjà. Une cérémonie aura lieu à la BCF Arena avant le match entre Fribourg et Zurich, l’autre ville hôte du championnat du monde. Un maillot spécial sera présenté pour l'occasion.

A noter encore que le bureau de direction de l'association est placé sous la responsabilité de Marc-André Berset, ancien journaliste sportif à la RTS télévision.

lp, ats