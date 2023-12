Le Team Canada s'est qualifié pour le dernier carré de la Coupe Spengler à Davos. En quart de finale, les joueurs à la feuille d'érable ont dominé KalPa Kuopio 6-3.

Jonathan Hazen a encore marqué KEYSTONE

Les Canadiens n'ont pas fait trainer les choses. Ils ont en effet pris rapidement les devants grâce à des réussites d'Ang (4e) et Quenneville (6e). DiDomenico a ajouté le numéro trois (39e) avant que les Ajoulots Hazen (42e) et Asselin (43e) ne participent aussi à la fête. Les Finlandais se sont alors repris et ont marqué trois fois par Sissons (47e), Rissanen (53e) et Simontaival (58e), mais DiDomenico a scellé le score final dans le but vide (60e).

Les joueurs canadiens, qui ont gagné un record de 16 titres dans le traditionnel tournoi grison, peuvent donc toujours encore améliorer leur score. En demi-finale samedi soir, ils seront aux prises avec les Tchèques de Pardubice.

ats