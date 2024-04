Battu 4-2 samedi soir à Zurich lors de l'Acte III de la finale de National League, le LHC est mené 2-1 dans la série. Mais les Vaudois ne paniquent pas.

Le duel entre Derek Grant (à gauche) et Lawrence Pilut se poursuit. ats

Ce qui surprend le plus en parlant avec les joueurs lausannois après chaque défaite, c’est de voir la confiance qui se dégage du vestiaire. Déçus mais loin d’être abattus. «On va corriger les petits détails et on se réjouit de jouer dans trois jours», lance Makai Holdener.

Parce que les hommes de Geoff Ward savent qu’ils peuvent déranger les Zurichois. Ils l’ont fait mardi soir en dominant le «Z» 4-2 à domicile à l’occasion du deuxième match. «C'est décevant, mais il y a beaucoup de choses à retenir de ce match, juge l'attaquant lausannois Théo Rochette. On n'a pas fait un mauvais match, mais on a manqué de constance. On a eu beaucoup de moments forts et des chances de marquer, maintenant il faut trouver des solutions pour aller gagner.»

3-4 minutes en apnée

Le manque de constance, c’est bien ce qui ne pardonne pas contre ces Zurich Lions-là. La troupe de Marc Crawford peut se permettre de ne pas évoluer à 100% de ses capacités et de malgré tout remporter des matches. A Lausanne, c’est impossible. Les Vaudois doivent être pratiquement parfaits s’ils entendent l’emporter.

Asphyxiés pendant trois à quatre minutes durant la période médiane, les Lions de Malley ont encaissé deux buts et permis aux Zurichois de repasser en tête dans la partie et dans la série. Geoff Ward a alors pris son temps-mort et le LHC a retrouvé son jeu par la suite. Il aurait été intéressant de voir ce qui se serait passé si Fabian Heldner avait égalisé à 3-3 à la 51e sans une intervention salvatrice de la canne de Rudolfs Balcers.

Défenses préparées et structurées

«Dans ce genre de rencontres, à ce stade de la saison, il s’agit toujours des petits détails, note le coach du LHC, Geoff Ward. Ils ont su capitaliser là-dessus. On menait et on n’a pas su conserver cet avantage, c’est pour cette raison qu’on a perdu. On doit maintenant se ressaisir et être prêt pour l’Acte IV mardi.»

L’entraîneur canadien précise aussi qu’il y a peu de place pour les deux équipes, que les deux défenses sont bien préparées et structurées. On l’a vu jeudi à Lausanne, les Vaudois ont su bousculer les Zurichois sur le plan physique et en mettant un peu plus de volonté comme sur le troisième but signé Damien Riat après un bel effort de Robin Kovacs. C’est de ça que doit s’inspirer le LHC s’il entend à nouveau faire douter la belle machine zurichoise.

Vaudois et Zurichois ont désormais droit à deux jours de pause avant d’en découdre à nouveau. Un peu de «repos» bienvenu à ce stade de la saison. «Oh, je pense que les deux équipes sont ravies, conclut Geoff Ward. On va pouvoir soigner les bobos, digérer cette défaite et nous préparer au mieux pour le prochain match.»

