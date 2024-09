Décès des frères Gaudreau : leurs veuves sont toutes deux enceintes

Décédés il y a deux semaines après avoir été heurtés par une voiture alors qu'ils faisaient du vélo, le hockeyeur américain Johnny Gaudreau et son frère Matthew devaient tous deux devenir pères prochainement.

blue Sport Clara Francey

Ce lundi 9 septembre se tenaient dans la région de Philadelphie les funérailles de la star des Blue Jackets Johnny Gaudreau (31 ans) et de son frère Matthew (29 ans), décédés le 29 août dernier après avoir été heurtés par un véhicule, quelques heures seulement avant le mariage de l'une de leurs soeurs.

Si lors de la cérémonie les hommages émouvants se sont succédés, un a particulièrement touché l'assemblée. Celui de la femme de Johnny Gaudreau, Meredith, qui a révélé être enceinte de leur troisième enfant.

«Johnny et moi avons vécu nos six plus beaux mois en tant que famille de quatre membres. Ce seront les meilleurs mois de ma vie pour toujours. Mais il y a une semaine en particulier que je chérirai. C'est ma préférée parmi les six. Nous formons actuellement une famille de cinq, car j'en suis à ma neuvième semaine de grossesse. (...) Je considère cela comme la bénédiction ultime», a confié la veuve du hockeyeur.

Matthew aurait lui aussi dû devenir père - pour la première fois - prochainement, sa femme Madeline attendant également un heureux événement.