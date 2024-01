Dans le choc au sommet de National League, Fribourg s'est incliné au terme d'un passionnant chassé-croisé avec Zoug. Genève, Bienne, Lausanne et Ajoie ont tous également rendu les armes.

La belle bagarre entre Fribourg et Zoug a tourné à l'avantage des visiteurs. ATS

Fribourg-Gottéron a vécu un match à rebondissements pour la venue de Zoug dans son antre. Le choc entre les Dragons, 2es du classement, et les Zougois, 3es, a tenu toutes ses promesses, mais les patineurs de Suisse centrale, vainqueurs 4-3 ont eu le dernier mot.

C'est Andrey Bykov qui a ouvert les hostilités après seulement 31 secondes, offrant un maigre avantage aux Fribourgeois jusqu'au terme du premier tiers-temps.

Au retour des vestiaires, la partie s'est emballée avec trois buts inscrits en un peu plus d'une minute. Lino Martschini a d'abord profité d'un power-play pour égaliser (23'47''). A peine le temps de réengager que Marcus Sörensen redonnait l'avantage à Gottéron (24'31''), juste avant que Sven Leuenberger ne remette les compteurs à zéro (24'54'').

Le chassé-croisé s'est poursuivi quelques instants plus tard, avec un but en supériorité numérique signé Lucas Wallmark (28'27''), peu avant une troisième égalisation des visiteurs par Andreas Wingerli (29'37''). Zoug, en double avantage numérique, a fini par inverser le cours du jeu à seulement trois secondes du terme de la deuxième période. Les filets n'ont ensuite plus tremblé.

Genève trébuche encore à Kloten

En déplacement dans la capitale, le HC Bienne a manqué face à Berne une occasion de se rapprocher du top 6. Malgré l'ouverture du score pour les Seelandais par Luca Cunti (5e), les Ours se sont montrés plus constants en marquant une fois par période. Marco Lehmann (20e), Fabian Ritzmann (37e) et Joona Luoto (48e) ont tour à tour trompé la vigilance de Joren van Pottelberghe. Malgré la réduction du score par Yannick Rathgeb (57e), Berne s'est imposé 3-2 et s'est ainsi donné de l'air dans sa course pour une qualification directe en play-off.

Genève-Servette a pour sa part réalisé une mauvaise opération en allant s'incliner de justesse 3-2 à Kloten, pour la seconde fois cette saison. Les Aigles avaient pourtant égalisé à 2-2 en début de troisième tiers, mais un but opportuniste de Dominik Diem (46e) dans la foulée a eu l'effet d'un coup de massue. Les Aviateurs ont ainsi signé leur 5e succès consécutif, alors que Genève pointe à 6 unités de la 6e place, désormais occupée par Lugano.

Grimaces aussi pour Lausanne qui s'est incliné 4-1 chez le mal classé Rapperswil. Les Lions conservent toutefois leur 4e place au classement.

Ajoie, enfin, a poursuivi son long pensum en subissant à Ambri sa 25e défaite de la saison. La lanterne rouge a aussi été battue 4-1.

oldu, ats