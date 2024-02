Après deux défaites de rang, New Jersey a retrouvé la voie du succès. Sur leur glace, les Devils ont battu Seattle 3-1.

Auteur chacun d’un assist pour respectivement leurs 33e et 20e points de l’exercice, Nico Hischier et Timo Meier ont apporté leur contribution à ce succès précieux dans l’optique de la lutte pour les play-off. Les Devils n’accusent plus que 4 points de retard sur la barre.

Auteur de 27 arrêts, le portier Nico Daws a, quant à lui, tenu un rôle déterminant. Il a su faire oublier l’absence du titulaire Vitek Vanecek. Malade et touché au bas du corps, le Tchèque a provisoirement cédé sa place dans l’alignement à Akira Schmid. On rappellera que le Bernois avait été envoyé en AHL en décembre dernier en raison de ses performances insuffisantes.

La soirée a également permis à Janis Moser de se mettre en évidence. Le Seelandais a délivré deux passes décisives pour atteindre à son tour le seuil de 20 points lors de la défaite 5-3 d’Arizona à Philadelphie. Sa «malchance» est de patiner dans une équipe en crise. Les Coyotes ont, en effet, concédé lundi leur sixième défaite de rang pour se retrouver à 8 points de la barre.

