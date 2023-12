Le HC Ajoie, lanterne rouge de National League, a engagé deux jeunes joueurs suisses pour la saison prochaine. Le défenseur Arno Nussbaumer a signé pour deux saisons tandis que Louis Robin pour une année.

Louis Robin portera le maillot ajoulot la saison prochaine. IMAGO/dieBildmanufaktur

Issu de l'académie du CP Zoug, Arno Nussbaumer (21 ans) a entamé sa carrière professionnelle en 2020, aligné alors avec les deux équipes zougoises en National League et en Swiss League. Il compte déjà 123 matchs dans ces deux catégories de jeu et évolue actuellement sous les couleurs du HC La Chaux-de-Fonds.

Louis Robin, 20 ans et 176cm pour 71kg, a fait ses classes à Yverdon-les-Bains, puis Lausanne, avant d’intégrer l'académie du CP Zoug. Il a évolué les deux dernières saisons en Ligue de hockey junior majeur du Québec et fait partie du contingent de National League de Zoug cette saison, où il a disputé 24 matchs et inscrit un but pour trois assists.

ATS