Vainqueur de Fribourg-Gottéron en cinq matches, Lausanne va disputer la première finale de son histoire. Le contraste avec la saison précédente, terminée loin des séries, est vertigineux.

La joie des Lausannois après leur qualification. KEYSTONE

ATS

«Personne ne nous voyait arriver jusqu'ici, la plupart des gens ne nous voyaient même pas atteindre les play-off», rappelle Geoff Ward, l'entraîneur du LHC. Après un exercice 2022-23 calamiteux, bouclé au 11e rang, le club vaudois a déjoué les pronostics tout au long de la saison pour réussir un exploit historique.

«Lorsque l'on compare où nous étions il y a un an avec cette qualification pour la finale, c'est un énorme accomplissement» se réjouit le coach canadien. Son équipe est montée en puissance au fil de l'hiver, et après être passée proche de l'élimination en quarts contre Davos, elle a fait preuve d'une impressionnante solidité face au favori fribourgeois.

«Les gars ont lutté contre les vents contraires et sont restés solidaires. Il y a beaucoup d'amour entre ces joueurs dans le vestiaire, livre Geoff Ward. Je suis fier et heureux pour eux. C'est toujours particulier de vivre ces expériences en équipe.»

«Rien ne peut nous arriver»

Lors de cet acte V, les Lions ont laissé passer l'orage d'un début de match en faveur des Fribourgeois. «C'est notre grande force. Nous sommes restés concentrés et nous avons continué de jouer en suivant notre plan, déclare Damien Riat, auteur du 2-1 mercredi. On a l'impression que rien ne peut nous arriver.»

L'attaquant du LHC et ses coéquipiers l'ont confirmé lors du troisième tiers, lorsque les Dragons ont joué avec l'énergie du désespoir. «Il n'y a pas eu de panique après le but de Sörensen. Sur le banc, nous étions détendus car nous savions que nous allions réussir à tenir la baraque», explique le no 9.

Cette force tranquille, Lausanne ne l'a pas obtenue par hasard. «Il a fallu prendre confiance dans le système et les uns envers les autres, témoigne Théo Rochette, qui a vécu ce match 5 avec le maillot et le casque de top-scorer. Ce n'est pas arrivé du jour au lendemain, nous avons beaucoup travaillé pour y parvenir.»

Un immense défi

Désormais, c'est un immense défi qui se présente devant le club vaudois. Face à d'autres Lions, ceux de Zurich, encore invaincus dans ces play-off, le LHC tentera de décrocher un premier titre de champion de Suisse.

«Les Zurichois n'ont pas fait face à beaucoup d'adversité jusqu'à présent et je pense que nous sommes capables de les mettre en difficulté, assure Damien Riat. Ces quelques jours de repos vont faire du bien pour se préparer au mieux pour cette finale qui s'annonce grandiose.»

Un rendez-vous que Geoff Ward et son staff vont préparer avec minutie. «Ils n'ont pratiquement aucune faiblesse et jouent avec une grande assurance, mais c'est un défi que nous allons relever avec plaisir, affirme l'entraîneur vaudois. Notre confiance grandit à chaque match et tous les gars sont en mission pour aller au bout.»

luwi, ats