Au lendemain d'une défaite encourageante contre la Suède (1-2), l'équipe de Suisse s'est envolée vendredi en direction de la Tchéquie. Elle y restera jusqu'à son élimination du Championnat du monde.

Patrick Fischer était très satisfait de la performance de son équipe contre la Suède. KEYSTONE

ATS

Certes, les Suisses ont concédé jeudi à Kloten une 16e défaite consécutive contre la Tre Kronor. Mais l'entraîneur national Patrick Fischer était très satisfait de la performance de son équipe.

«Il y a un an, nous avions l'air bien plus mauvais contre eux (réd: défaite 0-3 en préparation)», a déclaré Fischer en interview d'après-match. «Cette fois-ci, je n'ai pas vu de différence, si ce n'est qu'ils ont marqué un but de plus. Nous avons joué de manière compacte et avons bien tenu en échec les offensives des Suédois».

Le sélectionneur helvétique a aussi relevé que son équipe avait mis son adversaire sous l'eau à plusieurs reprises, touchant quatre fois les montants de Jesper Wallstedt. Tout cela rend Patrick Fischer positif.

0 sur 7 en Euro Hockey Tour

Ce week-end à Brno, les Suisses veulent désormais obtenir une victoire. Lors des trois premiers tournois de l'Euro Hockey Tour cette saison, ils n'ont pas réussi à gagner une seule fois. Samedi, les Suisses affronteront la Finlande (12h), et dimanche la République tchèque (16h), leur hôte.

Ensuite, l'équipe nationale quittera Brno pour Prague, où elle disputera le tour préliminaire du Mondial. Après deux jours de congé, ce sera l'heure de la préparation finale, avant son entrée en lice contre la Norvège le 10 mai.

Quels renforts de NHL ?

Avant cela, le staff d'entraîneurs doit encore prendre quelques décisions délicates concernant l'effectif. «Beaucoup de choses sont encore ouvertes», a déclaré Fischer. Le sélectionneur a eu des contacts avec Nino Niederreiter, qui a récemment été éliminé des play-off de NHL avec les Jets de Winnipeg, mais n'a pas voulu en dire plus. Ce qui est sûr, c'est que l'attaquant grison ne viendra que si sa santé le lui permet.

En outre, Roman Josi (Nashville Predators) ou Pius Suter (Vancouver Canucks) pourraient rejoindre la sélection suisse. Ces deux joueurs sont encore opposés au premier tour des play-off de la ligue nord-américaine.

Enfin, il y a encore quelques candidats chez les finalistes de National League zurichois et lausannois, surtout en défense. Il sera aussi intéressant de voir si Denis Malgin sera suffisamment rétabli pour rallier la République tchèque. L'attaquant star du «Z» n'a en effet pas pu terminer le septième match de la finale en raison d'une blessure au genou.

ATS, par Sascha Fey