Fribourg s'enfonce dans la crise, Lausanne coule et Genève jubile

La situation se complique pour Fribourg dans cette saison de National League. A domicile, les Dragons ont été battus 4-1 par Davos et restent au 13e rang.

Rien ne va plus du côté de Fribourg. ats

ATS

Et de sept défaites sur les huit derniers matches! Autant dire que rien ne va plus du côté de Fribourg. Après avoir sombré en fin de rencontre à Berne la veille, les supporters fribourgeois attendaient une réaction de leur équipe.

Ils espéraient aussi voir un Reto Berra d'attaque et pas le gardien colérique qui a abandonné ses coéquipiers après le cinquième but bernois. Titularisé par Pat Emond, Berra a retrouvé ses esprits, mais il n'a pas pu empêcher son club de quitter la glace sur une nouvelle défaite. Et sur le 2-0 de Knak, le portier zurichois n'est pas parvenu à bloquer le puck.

Entre la réussite de Knak, c'est Zadina qui a trouvé la faille à deux reprises. Le 0-3 de la 47e a d'ailleurs assuré la victoire aux Davosiens et ce n'est pas le but de l'honneur de Sprunger qui a changé qui que ce soit. Gottéron a maintenant un match de Coupe d'Europe pour oublier et se recomposer avant d'affronter Lausanne à Malley vendredi prochain.

Lausanne perd le duel des Lions

Lausanne, justement, a lui pris une petite fessée dans le remake de la dernière finale du championnat. Le duel des Lions a clairement tourné à l'avantage des champions de Suisse pour un succès 6-3.

Contrairement aux Vaudois qui avaient obtenu une victoire difficile face à Zoug vendredi soir, les hommes de Marc Crawford étaient frais et ils en ont profité puisqu'il y avait 2-0 après vingt minutes. Après deux tiers et un score de 4-0 en faveur du «Z», Geoff Ward a décidé de changer de gardien en faisant entrer Antoine Keller à la place de Kevin Pasche. Une rocade qui n'a pas eu beaucoup d'effets, Keller encaissant deux buts. Mais le LHC a au moins eu le mérite de marquer trois fois dans le dernier tiers et de ne pas abdiquer.

Power-play irrésisitible

C'est aussi dans le canton de Zurich que Genève croisait le fer. Et on peut dire que les Aigles ont affronté Kloten au bon moment, car l'état de grâce des Aviateurs semble terminé. Battus par Ajoie, les Zurichois n'ont eu aucune chance face à la brigade finlandaise du GSHC pour un succès 5-2. Hartikainen, Manninen et Granlund ont de nouveau fait des misères aux défenses adverses avec quatre des cinq goals. Cinq buts tous inscrits en avantage numérique s'il vous plaît!

Mais à Genève, il ne fait pas bon être gardien. Aligné pour la première fois, Antti Raanta n'aura disputé que vingt minutes avant d'être remplacé par Nassim Jaafri-Hayani. Robert Mayer avait été ménagé pour cette rencontre.

Bienne n'a pas su enchaîner après son succès face à Lugano. A Langnau, les Seelandais ont été dominés par la ligne des triple S: Schmutz-Schmutz-Saarela. Le trio emmentalois a été impliqué sur les quatre réussites de la victoire 4-1 des Tigres. Dans le dernier match de la soirée, Zoug a battu Berne 4-2.

ats